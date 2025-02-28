Росія вночі запустила більше 200 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 28 лютого російські терористи запустили проти України 208 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 107 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Безпілотники атакували з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряну атаку відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 107 дронів у межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей.
Зокрема 97 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали:
- Харківська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Запоріжжя.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. Зокрема дрони ворог запускає майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 166 ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами. Сили ППО працювали у 11 областях.
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