Росія вночі запустила більше 200 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 лютого російські терористи запустили проти України 208 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 107 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники атакували з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Повітряну атаку відбивали: авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 107 дронів у межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей. Зокрема 97 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок атаки постраждали: Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Запоріжжя. Обстріли України з боку Росії Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно атакують інфраструктуру України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. Зокрема дрони ворог запускає майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну 166 ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами. Сили ППО працювали у 11 областях.