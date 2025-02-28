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"Укрэнерго" отменило экстренные отключения света

Фото: "Укрэнерго" отменило экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины отменили экстренные отключения света, которые ввели в результате ночных вражеских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты - утром вынужденно вводились аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. В первую очередь ограничивались промышленные потребители", - пишет "Укрэнерго".

Отдельно добавим, что утром ограничения применялись в:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Кировоградской областях.

Как отмечает "Укрэнерго", сейчас аварийные отключения отменены и не применяются ни в одном регионе.

Какова ситуация со светом

Сегодня, 28 февраля, потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 10:15 его уровень был таким же, как и в это время вчера, 27 февраля.

"Укрэнерго" призывает к экономному потреблению и предупредило об ограничении мощности для промышленности и бизнеса с 16:00 до 22:00.

Обстрелы Украины со стороны России

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к ночным атакам дронами. В ночь на 28 февраля враг запустил 208 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 107 из них. Из-за атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская области, а также Запорожье.

 

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