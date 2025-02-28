У низці областей України застосовано екстрені відключення світла: де саме

Зранку, 28 лютого, у низці областей України застосовано екстрені відключення світла. У деяких регіонах введено три черги графіків аварійних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Обленерго низки областей.

Зокрема, у ДТЕК поінформували про відключення світла у Дніпропетровській та Донецькій областях.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Також зранку стало відомо, що у Полтавській та Сумській областях застосовано три черги графіків аварійних відключень.

Крім того, у Кіровоградській області теж аварійні відключення електрики.

"У разі одночасного введення в дію аварійних та погодинних графіків час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - повідомили в "Кіровоградобленерго".

Оновлено о 07:45

В "Укренерго" підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в окремих регіонах України.

"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово - відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - йдеться у повідомленні.