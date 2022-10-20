В Донецькій області знайшли ще 12 жертв, вбитих росіянами за час окупації
На ранок у четвер, 20 жовтня, правоохоронці знайшли ще 12 тіл людей, яких вбили російські військові під час окупації населених пунктів у Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 - у Лимані, 2 - у Новоселівці і 2 - у Сосновому", - розповів він.
Крім цього, за даними голови регіону, за 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя в Донецькій області - у Зарічному.
"Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - додав Кириленко.
Загалом з початку масштабного вторгнення в Донецькій області налічується 1059 вбитих та 2440 поранених. В ці цифри не входять жертви в Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.
Як повідомлялося, правоохоронці виявили у деокупованому Лимані (Донецька область) "військову комендатуру" окупантів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 жовтня, в деокупованому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання бійців ЗСУ. Загалом там виявили тіла 34 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.