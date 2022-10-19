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У Лимані виявили "комендатуру" окупантів, в якій утримували місцевих мешканців (фото)

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Лиман, Середа 19 жовтня 2022 16:24
У Лимані виявили "комендатуру" окупантів, в якій утримували місцевих мешканців (фото) Фото: У Лимані виявили "комендатуру" окупантів, в якій утримували місцевих мешканців (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили у деокупованому Лимані (Донецька область) "військову комендатуру" окупантів. Саме тут ворог незаконно утримував місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронці оглянули адміністративну будівлю одного з місцевих підприємств у місті Лиман, де російські окупанти облаштували так званий "штаб", де проводили "фільтраційні заходи" та оформлювали місцевим мешканцям фейкові "документи" на переміщення по місту.

"Цивільних осіб, які з будь-яких причин не пройшли "фільтрацію", примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, цивільних утримували по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах. У гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автотранспортні засоби, які були відібрані у місцевого населення. Також окупанти залишили свою зброю та військову форму.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від російських солдатів.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 14 жовтня, в деокупованому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання бійців ЗСУ. Загалом там виявили тіла 34 військових.

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