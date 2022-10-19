У Лимані виявили "комендатуру" окупантів, в якій утримували місцевих мешканців (фото)

Правоохоронці виявили у деокупованому Лимані (Донецька область) "військову комендатуру" окупантів. Саме тут ворог незаконно утримував місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронці оглянули адміністративну будівлю одного з місцевих підприємств у місті Лиман, де російські окупанти облаштували так званий "штаб", де проводили "фільтраційні заходи" та оформлювали місцевим мешканцям фейкові "документи" на переміщення по місту.

"Цивільних осіб, які з будь-яких причин не пройшли "фільтрацію", примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, цивільних утримували по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах. У гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автотранспортні засоби, які були відібрані у місцевого населення. Також окупанти залишили свою зброю та військову форму.