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В Донецкой области обнаружили еще 12 жертв, убитых россиянами за время оккупации

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Донецк, Четверг 20 октября 2022 08:25
В Донецкой области обнаружили еще 12 жертв, убитых россиянами за время оккупации Фото: в Донецкой области обнаружили еще 12 жертв, убитых россиянами за время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

К утру четверга, 20 октября, правоохранители обнаружили еще 12 тел людей, которых убили российские военные во время оккупации населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 8 - в Лимане, 2 - в Новоселовке и 2 - в Сосновом", - рассказал он.

Кроме этого, по данным главы региона, за 19 октября россияне убили 1 мирного жителя в Донецкой области - в Заречном.

"Еще 5 человек за вчера получили ранения", - добавил Кириленко.

Всего с начала масштабного вторжения в Донецкой области насчитывается 1059 убитых и 2440 раненых. В эти цифры не входят жертвы в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.

Как сообщалось, правоохранители обнаружили в деоккупированном Лимане (Донецкая область) "военную комендатуру" оккупантов.

Напомним, в пятницу, 14 октября, в деоккупированном Лимане (Донецкая область) следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения бойцов ВСУ. В общей сложности там обнаружили тела 34 военных.

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