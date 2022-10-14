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У Лимані завершили ексгумацію на місці масового захоронення українських військових

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Лиман, П'ятниця 14 жовтня 2022 18:28
У Лимані завершили ексгумацію на місці масового захоронення українських військових Фото: у Лимані завершили ексгумацію на місці масового поховання українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 14 жовтня, у деокупованому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію на місці масового захоронення бійців ЗСУ. Загалом там виявили тіла 34 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними правоохоронців, тіла направили до моргу. Там планують ідентифікувати їх та встановити причину смерті.

Також тепер слідчі зайнялися ексгумацією тіл мирних жителів, яких поховали поряд з військовими. За добу поліцейські виявляють понад 10 загиблих.

Ексгумація в Лимані (dn.npu.gov.ua)

Загалом з 29 вересня у звільнених населених пунктах виявили тіла 144 людей, які загинули під час окупації. Більшість загиблих - 85 - це мирні жителі. Частина має сліди насильницької смерті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 11 жовтня у звільненому Лимані Донецької області виявили понад 200 одиночних могил, а також братську могилу.

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