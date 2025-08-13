UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Донецькій області внаслідок авіаудару загинули троє поліцейських

Фото: у Донецькій області загинули троє поліцейських (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Троє поліцейських загинули під час виконання бойового завдання. Це сталося у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Життя бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області обірвалось 11 серпня внаслідок авіаудару.

Під час виконання бойового завдання загинули:

  • капітан поліції Олег Бабічев на псевдо "Лего" - уродженець Костянтинівки, працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. 
  • майор поліції Дмитро Гаврик з позивним "Гріф" зі Слов'янська. Йому було 33 роки. До того, як стати воїном, він ніс службу на посаді поліцейського офіцера громади в Краматорському районному управлінні поліції.
  • капітан поліції Роман Хомайко на псевдо "Хамер" - народився в Єнакієвому, яке зараз окуповане росіянами. До вступу у стрілецький батальйон обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Бахмутського РВП. Правоохоронцю - навіки 36 років.
 

Фото: загиблі у Донецькій області поліцейські (npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно поліцейські потрапили під удар під Херсоном. Правоохоронці прибули на місце обстрілу автобуса і в момент повторної атаки намагалися дістати з салону тіла загиблих. В результаті троє працівників поліції отримали контузії.

Також під час масованої атаки на Київ 31 серед поранених були правоохоронці. Постраждали троє поліцейських, які їхали на виклик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область