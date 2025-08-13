У Донецькій області внаслідок авіаудару загинули троє поліцейських

Нагадаємо, нещодавно поліцейські потрапили під удар під Херсоном. Правоохоронці прибули на місце обстрілу автобуса і в момент повторної атаки намагалися дістати з салону тіла загиблих. В результаті троє працівників поліції отримали контузії.

Також під час масованої атаки на Київ 31 серед поранених були правоохоронці. Постраждали троє поліцейських, які їхали на виклик.