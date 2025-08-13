RU

Доброполье Война в Украине

В Донецкой области в результате авиаудара погибли трое полицейских

Фото: в Донецкой области погибли трое полицейских (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Трое полицейских погибли во время выполнения боевого задания. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Жизнь бойцов батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области оборвалась 11 августа в результате авиаудара.

Во время выполнения боевого задания погибли:

  • капитан полиции Олег Бабичев с псевдонимом "Лего" - уроженец Константиновки, работал старшим дознавателем в местном отделе полиции, а недавно вступил в стрелковый батальон.
  • майор полиции Дмитрий Гаврик с позывным "Гриф" из Славянска. Ему было 33 года. До того, как стать воином, он нес службу в должности полицейского офицера громады в Краматорском районном управлении полиции.
  • капитан полиции Роман Хомайко с псевдонимом "Хамер" - родился в Енакиево, которое сейчас оккупировано россиянами. До вступления в стрелковый батальон занимал должность старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Бахмутского РВП. Правоохранителю - навеки 36 лет.
 

Фото: погибшие в Донецкой области полицейские (npu.gov.ua)

Напомним, недавно полицейские попали под удар под Херсоном. Правоохранители прибыли на место обстрела автобуса и в момент повторной атаки пытались достать из салона тела погибших. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Также во время массированной атаки на Киев 31 среди раненых были правоохранители. Пострадали трое полицейских, которые ехали на вызов.

