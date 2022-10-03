В Донецькій області виявили гауляйтера окупованого села. Йому оголосили підозру

Жителю окупованої частини Волноваського району повідомили про підозру через те, що він вирішив "очолити" захоплене селище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
Слідчі повідомили, що вже у березні 2022 року колишній працівник промислового підприємства Донецької області почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ.
"Підозрюваний співпрацює з так званою військовою комендатурою окупантів, бере участь у спільних нарадах, здійснює видачу "перепусток" для виїзду громадян за межі селища", - йдеться у повідомленні.
За співпрацю чоловіку надали посаду "т.в.о. голови адміністрації Володимирівки", яку росіяни захопили майже на початку війни. Також гауляйтер займається "визначенням" черги ремонту будівель, "складає" списки осіб на отримання пенсійних виплат та іншої соціальної допомоги від РФ.
Чоловіку заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що жителя Луганської області суд засудив до 12 років позбавлення волі за те, що він надавав інформацію про пересування та дислокацію ЗСУ окупантам.
Також, жителька Миколаївської області піде під суд за проросійську позицію. Їй загрожує до 5 років в'язниці.
Раніше правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.
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