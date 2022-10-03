В Донецькій області виявили гауляйтера окупованого села. Йому оголосили підозру

Слідчі повідомили, що вже у березні 2022 року колишній працівник промислового підприємства Донецької області почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ.

"Підозрюваний співпрацює з так званою військовою комендатурою окупантів, бере участь у спільних нарадах, здійснює видачу "перепусток" для виїзду громадян за межі селища", - йдеться у повідомленні.

За співпрацю чоловіку надали посаду "т.в.о. голови адміністрації Володимирівки", яку росіяни захопили майже на початку війни. Також гауляйтер займається "визначенням" черги ремонту будівель, "складає" списки осіб на отримання пенсійних виплат та іншої соціальної допомоги від РФ.

Чоловіку заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.