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Отрицали войну. В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

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Кривой Рог, Пятница 09 сентября 2022 17:40
Отрицали войну. В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов Фото: в Кривом Роге и Павлограде задержали коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, которые публично отрицали войну в Украине и поддерживали действия российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Днепропетровской области.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения двое жителей Кривого Рога и Павлограда имели пророссийские взгляды. Мужчины в заблокированной в Украине соцсети распространяли антиукраинский контент.

Также фигуранты поддерживали действия российской армии и главы Кремля Владимира Путина, не признавали суверенитет Украины и призывали к агрессии.

Против мужчин открыли уголовные дела за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). Им уже объявили подозрение.

По месту жительства мужчин обнаружили компьютерную технику, которая имеет доказательства противоправной деятельности.

Напомним, недавно в Черновицкой области задержали одесского криминального авторитета. Он подозревается в сотрудничестве с оккупантами.

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колаборант Кривой Рог Павлоград
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