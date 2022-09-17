ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отрицала войну. В Первомайске поклонница "русского мира" пойдет под суд

Новина українською →
Первомайск, Суббота 17 сентября 2022 16:55
Отрицала войну. В Первомайске поклонница "русского мира" пойдет под суд Фото: в Первомайске будут судить поклонницу "русского мира" (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

По данным следствия, 53-летняя жительница Первомайского района с апреля по июнь 2022 года распространяла информацию в поддержку российской армии.

В запретной в Украине соцсети "Одноклассники" она прославляла действия оккупантов. Также поклонница "русского мира" распространяла ссылки из российских социальных групп.

Прокуратуру закончила расследование по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Обвинительный акт был передан в суд. Женщине грозит до 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полиция задержала в Приморском Запорожской области 20 вероятных коллаборантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Первомайск колаборант Уголовное дело Николаевская область
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники