В Донецкой области обнаружили гауляйтера оккупированного села. Ему объявили подозрение

Следователи сообщили, что уже в марте 2022 года бывший работник промышленного предприятия Донецкой области начал добровольно сотрудничать с оккупационными властями РФ.

"Подозреваемый сотрудничает с так называемой военной комендатурой оккупантов, участвует в совместных совещаниях, осуществляет выдачу "пропусков" для выезда граждан за пределы поселка", - говорится в сообщении.

За сотрудничество мужчине предоставили должность "и.о. главы администрации Владимировки", которую россияне захватили почти в начале войны. Также гауляйтер занимается "определением" очереди ремонта зданий, "составляет" списки лиц на получение пенсионных выплат и другой социальной помощи от РФ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.