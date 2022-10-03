"Зливав" інформацію про ЗСУ. Жителя Луганської області засудили до 12 років ув'язнення

Жителя Луганської області суд засудив до 12 років позбавлення волі за те, що він надавав інформацію про пересування та дислокацію ЗСУ окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"З 22 по 25 березня 2022 року мешканець Луганської області збирав інформацію про місцезнаходження української військової техніки та її пересування на території міст Привілля та Рубіжне. Зібрані дані він за допомогою мобільного телефону передавав представникам РФ", - розповіли у прокуратурі.

Чоловіка було затримано 26 березня. Пізніше суд виніс йому вирок у справі за звинуваченням у колабораціонізмі.