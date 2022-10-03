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"Зливав" інформацію про ЗСУ. Жителя Луганської області засудили до 12 років ув'язнення

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Луганськ, Понеділок 03 жовтня 2022 12:38
"Зливав" інформацію про ЗСУ. Жителя Луганської області засудили до 12 років ув'язнення Фото: мешканця Луганської області засудили до 12 років в'язниці за "злив" інформації про ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителя Луганської області суд засудив до 12 років позбавлення волі за те, що він надавав інформацію про пересування та дислокацію ЗСУ окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"З 22 по 25 березня 2022 року мешканець Луганської області збирав інформацію про місцезнаходження української військової техніки та її пересування на території міст Привілля та Рубіжне. Зібрані дані він за допомогою мобільного телефону передавав представникам РФ", - розповіли у прокуратурі.

Чоловіка було затримано 26 березня. Пізніше суд виніс йому вирок у справі за звинуваченням у колабораціонізмі.

Нагадаємо, у Черкасах місцевого жителя за публічним обвинуваченням обласної прокуратури засудили до 10 років позбавлення волі за держзраду.

Також раніше стало відомо, що у Сумській області підприємець "зливав" ФСБ дані про військових. Затриманому оголосили підозру у державній зраді.

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