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У Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей

Ілюстративне фото: у Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей  (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У низці населених пунктів Донецької області, через загрозу російських обстрілів, вводиться примусова евакуація дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району.

Зокрема, з міст Покровськ та Родинське, а також сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

Слід зауважити, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія продовжує наступ у напрямку Покровська. Наразі цей напрямок є найважчою ділянкою фронту.

За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у місцевих мешканців залишається тиждень-два на евакуацію. Тому він закликав людей терміново виїжджати до безпечніших регіонів.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська.

Також з 20 серпня у Покровську вже введено примусову евакуацію дітей та їх батьків. Окрім цього комендантська година була збільшена у Мирнограді та Селидовому, а також у Новогродівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьЕвакуація