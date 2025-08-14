В Донецкой области расширили список населенных пунктов для принудительной эвакуации, - ОВА

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Дружковки. Также будут вывозить детей из населенных пунктов Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады. Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области", - сообщил Филашкин.

По его словам, сейчас в перечисленных населенных пунктов находится ориентировочно 1879 детей. В то же время опасность от пребывания там очень велика: россияне ежедневно около 3000 раз обстреливают населенные пункты Донецкой области.

Поэтому ОВА призывает семьи с детьми вовремя эвакуироваться. Механизмы эвакуационных мероприятий уже отработаны, структурные подразделения администрации, правоохранители и местные власти получили указание как можно скорее вывезти детей, их родственников и обеспечить эвакуированным надлежащие условия проживания.

"Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", - сказано в сообщении.

Фото: район, из которого объявлена принудительная эвакуация (DeepState)