В Донецкой области рота "Ахиллес" уничтожила российскую технику на 2 млн долларов
В Донецкой области военные с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику на 2 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применяли БпЛА против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80.
Как пишет Генштаб:
- БТР-80, который был вооружен пулеметом 14.5 мм и 7.62 мм - поврежден. Имел в своем составе три человека экипажа и семь десантников;
- БМП-2, который был оборудован автоматической пушкой 30 мм, ПТРК "Фагот" - уничтожен. Имел в своем составе три человека экипажа и восемь десантников;
- БРЭМ - уничтожен.
"Совокупная стоимость пораженной техники - около 2 млн долларов", - добавили в Генштабе.
Потери России в войне
Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.
Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.
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