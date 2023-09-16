В Донецкой области рота "Ахиллес" уничтожила российскую технику на 2 млн долларов

В Донецкой области военные с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику на 2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применяли БпЛА против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80. Как пишет Генштаб: БТР-80, который был вооружен пулеметом 14.5 мм и 7.62 мм - поврежден. Имел в своем составе три человека экипажа и семь десантников;

БМП-2, который был оборудован автоматической пушкой 30 мм, ПТРК "Фагот" - уничтожен. Имел в своем составе три человека экипажа и восемь десантников;

БРЭМ - уничтожен. "Совокупная стоимость пораженной техники - около 2 млн долларов", - добавили в Генштабе. Потери России в войне Согласно последним данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин. Между тем, на Запорожском направлении пограничники сбили российский беспилотник, который террористы "оборудовали" бутылкой с самодельной взрывчаткой.