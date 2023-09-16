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Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку

Субота 16 вересня 2023 10:00
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Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 вересня, на Запорізькому напрямку прикордонники збили ворожий безпілотник. БпЛА був "обладнаний" пляшкою з саморобною вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Держприкордонслужби".

Зазначається, що по БпЛА відпрацював прикордонник на псевдо "Моцарт".

Під час огляду безпілотника було виявлено пластикову пляшку, нашпиговану саморобною вибухівкою.

Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)

"Це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські воїни, протягом минулої доби, 15 вересня, ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Тим часом прикордонники зафіксували на відео знищення вантажівки з терористами в Харківській області

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