Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 16 вересня, на Запорізькому напрямку прикордонники збили ворожий безпілотник. БпЛА був "обладнаний" пляшкою з саморобною вибухівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Держприкордонслужби".
Зазначається, що по БпЛА відпрацював прикордонник на псевдо "Моцарт".
Під час огляду безпілотника було виявлено пластикову пляшку, нашпиговану саморобною вибухівкою.
Фото: Прикордонники приземлили нашпигованою вибухівкою БпЛА на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)
"Це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські воїни, протягом минулої доби, 15 вересня, ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.
Тим часом прикордонники зафіксували на відео знищення вантажівки з терористами в Харківській області
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