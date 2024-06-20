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В Донецькій області росіяни обстріляли бригаду енергетиків, є поранений

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області, під час виконання робіт, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків. Один з них отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики.

"У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них - 33-річний майстер - отримав поранення", - пише Мінерергетики. 

Зазначається, що постраждалого було доставлено до лікарні Костянтинівки. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу. 

Варто додати, що сьогодні під час масованих обстрілів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури постраждали семеро енергетиків. Як розповіли в "Укренерго", ціллю ворога були українські електростанції. 

Обстріли Донецької області

Загалом ворог регулярно завдає ударів по населених пунктах Донецької області, які знаходяться поруч з лінією фронту. Як приклад, лише нещодавно терористи обстріляли село Нова Полтавка. Внаслідок ударів поранення отримали семеро людей, серед яких були діти

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