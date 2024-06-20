В Донецкой области россияне обстреляли бригаду энергетиков, есть раненый

В Донецкой области, во время выполнения работ, под вражеский обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики.
"В Донецкой области во время выполнения работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков. Один из них - 33-летний мастер - получил ранения", - пишет Минэнерго.
Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу Константиновки. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.
Следует добавить, что сегодня во время массированных обстрелов России по объектам энергетической инфраструктуры пострадали семь энергетиков. Как рассказали в "Укрэнерго", целью врага были украинские электростанции.
В целом враг регулярно наносит удары по населенным пунктам Донецкой области, которые находятся рядом с линией фронта. Как пример, только недавно террористы обстреляли село Новая Полтавка. В результате ударов ранения получили семь человек, среди которых были дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.