Росіяни обстріляли село у Донецькій області: сім людей поранені, серед них - діти
Російські війська 16 червня обстріляли село Нова Полтавка Краматорського району. Сім людей поранені, серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.
"16 червня російська армія вдарила по с. Нова Полтавка Краматорського району. Засіб ураження влучив по території приватного сектору", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
"Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку", - додали у прокуратурі.
Серед пошкоджених об’єктів - приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.
Обстріли Донецької області
Російські війська не припиняють обстріли мирного населення Донецької області, що знаходиться як поблизу лінії фронту, так і далі від нього.
Наразі Краматорський район залишається неокупованою територією на Донеччині.
Додамо, що буквально 15 червня окупанти обстріляли село Улакли Волноваського району Донецької області. Є загиблі та поранені.
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