В Донецькій області росіяни легалізували фільтраційні табори, - Андрющенко

"Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої ДНР або Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенко, у випадку "ДНР" реадмісія неможлива, що означає довічне утримання в таборі, яка є аналогією нацистських концтаборів.

"У підсумку – банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер", - пише Андрющенко.

Фото: в Донецькій області росіяни легалізували фільтраційні табори (t.me/andriyshTime)