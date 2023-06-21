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В Донецькій області росіяни легалізували фільтраційні табори, - Андрющенко

Фото: в Донецькій області росіяни легалізували фільтраційні табори (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти легалізували фільтраційні табори на території Донецької області. Голова бойовиків Денисів Пушилін видав так зване "розпорядження".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої ДНР або Росії", - написав радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенко, у випадку "ДНР" реадмісія неможлива, що означає довічне утримання в таборі, яка є аналогією нацистських концтаборів.

"У підсумку – банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер", - пише Андрющенко.

Фото: в Донецькій області росіяни легалізували фільтраційні табори (t.me/andriyshTime)

Відзначимо, що російські окупанти продовжують чинити тиск на цивільних, які перебувають в окупації. Наприклад, в Запорізькій області ворог через підконтрольних вчителів змушує дітей писати листи загарбникам на фронт.

Зокрема, в регіоні росіяни також почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від російського паспорта.

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