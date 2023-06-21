В Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря, - Андрющенко

"Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России", - написал советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, в случае "ДНР" реадмиссия невозможна, что означает пожизненное содержание в лагере, которое является аналогией нацистских концлагерей.

"В итоге - банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер", - пишет Андрющенко.

Фото: в Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря (t.me/andriyshTime)