В Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря, - Андрющенко

Российские оккупанты легализовали фильтрационные лагеря на территории Донецкой области. Глава боевиков Денисов Пушилин издал так называемое "распоряжение".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России", - написал советник городского головы Мариуполя.
По словам Андрющенко, в случае "ДНР" реадмиссия невозможна, что означает пожизненное содержание в лагере, которое является аналогией нацистских концлагерей.
"В итоге - банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер", - пишет Андрющенко.
Фото: в Донецкой области россияне легализовали фильтрационные лагеря (t.me/andriyshTime)
Отметим, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на находящихся в оккупации гражданских. Например, в Запорожской области враг через подконтрольных учителей заставляет детей писать письма захватчикам на фронт.
В частности, в регионе россияне также начали минировать частные земельные участки тем, кто отказался от российского паспорта.
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