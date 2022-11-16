Росіяни замінували будівлю управління поліції у Херсоні: довелося підірвати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіція Ігоря Клименка .

"Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав він.

За словами Клименка, загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області. Вони вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Він також закликав не поспішати повертатися у нещодавно звільнені населені пункти.