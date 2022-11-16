Росіяни замінували будівлю управління поліції у Херсоні: довелося підірвати
Російські окупанти замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським спеціалістам довелося її підірвати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіція Ігоря Клименка.
"Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - написав він.
За словами Клименка, загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області. Вони вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Він також закликав не поспішати повертатися у нещодавно звільнені населені пункти.
Нагадаємо, нещодавно СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшла засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
Окрім того, кореспонденти РБК-Україна побували у звільненому місті та підготували фоторепортаж.
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