В Херсонській області на каскаді мін підірвались поліцейські, є загиблі
В Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України в Facebook.
Сьогодні, 7 грудня, спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із начальником Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайлом Куратченком вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишений окупантами схрон.
В ході операції поблизу села Федорівка вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.
Вісім чоловіків підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів.Троє загинули на місці, один - помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.
"Куратченко особисто керував зведеним загоном поліції Черкаської області... Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок - віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонської області", - сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.
Нагадаємо, біля села Нова Кам’янка в Херсонській області на ворожій міні підірвався автомобіль з цивільними. Один чоловік загинув, а інший отримав поранення.
Раніше ми писали, що втікаючи з Харківської області російські окупанти, залишили мінний коридор, який вчасно знайшли та знешкодили українські захисники.
Після звільнення Херсону, українським спеціалістам довелося підірвати будівлю Головного управління поліції Херсонської області, через замінування російськими окупантами.
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