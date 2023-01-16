У Донецькій області група росіян здійснила "жест доброї волі": морпіхи їм у цьому допомогли (відео)

Військові морської піхоти знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook .

"На Авдіївському напрямку Донеччини штурмова група рашистів вчергове "совєршила шаг доброй волі"", - написали військові.

Зазначається, що "прінять нєпростоє рєшеніє" росіянам допоміг розрахунок станкового протитанкового гранатомету 9-ї моделі роти вогневої підтримки миколаївських морпіхів.

Нагадаємо, у ССО на відео показали, як зупинили спробу наступу росіян біля Кремінної.

Окрім того, українські військові показали, як знищують ворогів у Соледарі.

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