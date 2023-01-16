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В Донецкой области группа россиян совершила "жест доброй воли": морпехи им в этом помогли (видео)

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Понедельник 16 января 2023 13:34
В Донецкой области группа россиян совершила "жест доброй воли": морпехи им в этом помогли (видео) Иллюстративное фото: морпехи уничтожили группу россиян на Авдеевском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Военные морской пехоты уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.

"На Авдеевском направлении Донецкой области штурмовая группа рашистов в очередной раз "совершила шаг доброй воли"", - написали военные.

Отмечается, что "принять непростое решение" россиянам помог расчет станкового противотанкового гранатомета 9-й модели роты огневой поддержки николаевских морпехов.

Напомним, в ССО на видео показали, как пресекли попытку наступления россиян возле Кременной.

Кроме того, украинские военные показали, как уничтожают врагов в Соледаре.

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