У Донецькій області дрон атакував будівлю з рятувальниками: четверо поранених
Російські війська обстріляли Донецьку область 21 лютого. Один з дронів атакував будівлю, де знаходились рятувальники, четверо поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Так, в ніч на 21 лютого ворог вкотре завдав ударів по Покровському району.
"Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Фото з місця обстрілу рятувальників у Донецькій області (t.me/mvs_ukraine)
Обстріли Донецької області
Через обстріли Донецької області на ранок 21 лютого загинула одна людина. Окупанти атакували село Костянтинівка Покровського району. Крім того, ще 9 людей отримали поранення: 7 - у Краматорську, двоє - у Добропіллі.
Нагадаємо, 20 лютого у Краматорську прогриміли два вибухи. Повідомлялося про ушкоджену інфраструктуру, місцева влада попереджала про проблеми з водою. Спочатку було відомо про трьох поранених. Пізніше у прокуратурі уточнили інформацію, додавши, що постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Вже на зараз відомо про 7 поранених. Також під завалами може бути людина.
Крім того, двоє жінок були поранені під час атаки дронів-камікадзе по місту Добропілля Донецької області. БПЛА атакували житловий сектор міста.
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