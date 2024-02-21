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У Донецькій області дрон атакував будівлю з рятувальниками: четверо поранених

Донбас, Середа 21 лютого 2024 10:15
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У Донецькій області дрон атакував будівлю з рятувальниками: четверо поранених Фото: у Донецькій області дрон атакував будівлю з рятувальниками 21 лютого, четверо поранених (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Донецьку область 21 лютого. Один з дронів атакував будівлю, де знаходились рятувальники, четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, в ніч на 21 лютого ворог вкотре завдав ударів по Покровському району.

"Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото з місця обстрілу рятувальників у Донецькій області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріли Донецької області

Через обстріли Донецької області на ранок 21 лютого загинула одна людина. Окупанти атакували село Костянтинівка Покровського району. Крім того, ще 9 людей отримали поранення: 7 - у Краматорську, двоє - у Добропіллі.

Нагадаємо, 20 лютого у Краматорську прогриміли два вибухи. Повідомлялося про ушкоджену інфраструктуру, місцева влада попереджала про проблеми з водою. Спочатку було відомо про трьох поранених. Пізніше у прокуратурі уточнили інформацію, додавши, що постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Вже на зараз відомо про 7 поранених. Також під завалами може бути людина.

Крім того, двоє жінок були поранені під час атаки дронів-камікадзе по місту Добропілля Донецької області. БПЛА атакували житловий сектор міста.

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Донецька область Покровск
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