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В Донецкой области дрон атаковал здание со спасателями: четверо раненых

Донбасс, Среда 21 февраля 2024 10:15
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В Донецкой области дрон атаковал здание со спасателями: четверо раненых Фото: в Донецкой области дрон атаковал здание со спасателями 21 февраля, четверо раненых (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Донецкую область 21 февраля. Один из дронов атаковал здание, где находились спасатели, четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, в ночь на 21 февраля враг в очередной раз нанес удары по Покровскому району.

"Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. Пострадали 4 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото с места обстрела спасателей в Донецкой области (t.me/mvs_ukraine)

Обстрелы Донецкой области

Из-за обстрелов Донецкой области к утру 21 февраля погиб один человек. Оккупанты атаковали село Константиновка Покровского района. Кроме того, еще 9 человек получили ранения: 7 - в Краматорске, двое - в Доброполье.

Напомним, 20 февраля в Краматорске прогремели два взрыва. Сообщалось о поврежденной инфраструктуре, местніе власти предупреждали о проблемах с водой. Первоначально было известно о трех раненых. Позже в прокуратуре уточнили информацию, добавив, что пострадали шесть человек. Четверо из них - сотрудницы коммунального предприятия. Уже сейчас известно о 7 раненых. Также под завалами может находиться человек.

Кроме того, две женщины были ранены во время атаки дронов-камикадзе по городу Доброполье Донецкой области. БПЛА атаковали жилищный сектор города.

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Донецкая область Покровск
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