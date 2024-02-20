Росіяни ракетами вдарили по Краматорську: є поранені, пошкоджені багатоповерхівки
Російська армія сьогодні, 20 лютого, завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Краматорську міськраду.
"Краматорськ знову під ворожим вогнем", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)
"Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін.
Проблеми з водою
У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання.
"Вода, яка подається - технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити", - пише місцева влада.
Також у разі потреби буде організовано підвезення води.
Обстріл Краматорська та Слов'янська
Ввечері 17 лютого російські війська ударили по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області.
По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. Як повідомляли тоді в ОВА, під завалами в обох містах могли бути люди.
На наступний день стало відомо, що через обстріл у Слов'янську загинув охоронець, а у Краматорську з-під завалів дістали тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт в Краматорську знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблих.
А у неділю Філашкін написав, що росіяни атакували Краматорськ у суботу, 17 лютого, радянськими протикорабельними ракетами повітряного базування Х-22.
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