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Росіяни ракетами вдарили по Краматорську: є поранені, пошкоджені багатоповерхівки

Краматорськ, Вівторок 20 лютого 2024 21:07
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Росіяни ракетами вдарили по Краматорську: є поранені, пошкоджені багатоповерхівки Фото: Росіяни ракетами вдарили по Краматорську (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 20 лютого, завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Краматорську міськраду.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

"Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - написав Філашкін.

Проблеми з водою

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання.

"Вода, яка подається - технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити", - пише місцева влада.

Також у разі потреби буде організовано підвезення води.

Обстріл Краматорська та Слов'янська

Ввечері 17 лютого російські війська ударили по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. Як повідомляли тоді в ОВА, під завалами в обох містах могли бути люди.

На наступний день стало відомо, що через обстріл у Слов'янську загинув охоронець, а у Краматорську з-під завалів дістали тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт в Краматорську знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблих.

А у неділю Філашкін написав, що росіяни атакували Краматорськ у суботу, 17 лютого, радянськими протикорабельними ракетами повітряного базування Х-22.

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