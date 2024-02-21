ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські дрони атакували Добропілля: є поранені

Добропілля, Середа 21 лютого 2024 09:53
UA EN RU
Російські дрони атакували Добропілля: є поранені Фото: російські дрони атакували Добропілля 21 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє жінок були поранені під час атаки дронів-камікадзе по місту Добропілля Донецької області. БПЛА атакували житловий сектор міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, у ніч на 21 лютого російська армія завдала удари двома безпілотними летальними апаратами типу "Shahed" по м. Добропіллю.

"Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків", - йдеться в повідомленні.

Російські дрони атакували Добропілля: є поранені

За даними відомства, постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу, а найстаршу жінку ушпиталено. Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі.

Обстріли Добропілля

Російські війська не вперше обстрілюють Добропілля Донецької області. Під час одного з них 7 людей отримали поранення, серед них - троє дітей. Крім того, під час ще однієї атаки, дві людини загинули і три отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Доброполье
NEWS
Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа, - CNN
Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа, - CNN
DAILY
Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях