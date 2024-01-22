В Донецькій області через ворожий обстріл були знеструмлені вугільні підприємства

В Донецькій області внаслідок обстрілу російських окупантів тимчасово були знеструмлені два вугільні підприємства. У той момент під землею знаходились майже сто гірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна .

Чиновник зазначив, що це було черговою спробою противника знищити промислові об'єкти регіону.

"Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники", - розповів очільник адміністрації.

Він уточнив, що одразу після ворожого обстрілу гірників сповістили про аварійну ситуацію.

"Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує", - повідомив начальник ОВА.

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що 23 грудня 2023 року під російський удар потрапило підприємство у Кураховому. В результаті ворожого обстрілу постраждало 5 людей.

Також війска РФ 7 грудня завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.

Перед тим у листопаді у Донецькій області сталася пожежа на шахті через перепад напруги після ворожого обстрілу. Тоді на об'єкті під землею перебували 45 людей.