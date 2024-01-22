В Донецькій області через ворожий обстріл були знеструмлені вугільні підприємства
В Донецькій області внаслідок обстрілу російських окупантів тимчасово були знеструмлені два вугільні підприємства. У той момент під землею знаходились майже сто гірників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.
Чиновник зазначив, що це було черговою спробою противника знищити промислові об'єкти регіону.
"Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники", - розповів очільник адміністрації.
Він уточнив, що одразу після ворожого обстрілу гірників сповістили про аварійну ситуацію.
"Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує", - повідомив начальник ОВА.
Обстріли Донецької області
Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.
Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що 23 грудня 2023 року під російський удар потрапило підприємство у Кураховому. В результаті ворожого обстрілу постраждало 5 людей.
Також війска РФ 7 грудня завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.
Перед тим у листопаді у Донецькій області сталася пожежа на шахті через перепад напруги після ворожого обстрілу. Тоді на об'єкті під землею перебували 45 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.