ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували підприємство у Донецькій області: є поранені

Донецька область, Субота 23 грудня 2023 20:34
UA EN RU
Росіяни атакували підприємство у Донецькій області: є поранені Фото: росіяни атакували підприємство у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, атакували підприємство у Кураховому Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждало 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні війська держави-агресора обстріляли Покровський район Донеччини. Ціллю для артилерії РФ стала територія одного з об’єктів інфраструктури, що розташований у Кураховому.

"П’ятеро чоловіків 35, 49, 50, та 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості", - заявили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили, що поранених доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Стан одного з них наразі тяжкий.

Крім того, вибухами снарядів пошкоджено будівлі підприємства.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Ми повідомляли, що вчора ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки.

Крім цього, днями РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Війна Росії проти України
NEWS
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
Європейська розвідка припускає напад Росії на Європу взимку 2024-2025, - Bild
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ