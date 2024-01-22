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В Донецкой области из-за вражеских обстрелов были обесточены угольные предприятия

Понедельник 22 января 2024 17:57
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В Донецкой области из-за вражеских обстрелов были обесточены угольные предприятия Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли угольные предприятия в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области в результате обстрела российских оккупантов временно были обесточены два угольных предприятия. В тот момент под землей находились почти сто горняков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Чиновник отметил, что это была очередная попытка противника уничтожить промышленные объекты региона.

"Из-за обстрелов было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий. В то время под землей находились 94 горняка", - рассказал глава администрации.

Он уточнил, что сразу после вражеских обстрелов горняков известили об аварийной ситуации.

"В настоящее время электроснабжение восстановлено, жизни шахтеров ничего не угрожает", - сообщил начальник ОВА.

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают среди прочего промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что 23 декабря 2023 года под российский удар попало предприятие в Курахово. В результате вражеского обстрела пострадали 5 человек.

Также войска РФ 7 декабря нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.

Перед тем в ноябре в Донецкой области произошел пожар на шахте из-за перепада напряжения после вражеского обстрела. Тогда на объекте под землей находились 45 человек.

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