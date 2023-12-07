Окупанти вдарили ракетою по шахті в Донецькій області: є поранений

Російські військові сьогодні, 7 грудня, завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За інформацією відомства, ракетний удар стався після 16:00.

"Поранення отримав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено", - уточнюють у Міненерго.

На момент удару у шахті перебували шестеро людей. Їх уже вивели на поверхню. Шахта знеструмлена.

Наразі фахівці проводять обстеження для з'ясування обсягів пошкоджень.

Обстріл шахт

Нагадаємо, шахти вже неодноразово ставали цілями російських ударів із початку повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, один з сьогоднішніх обстрілів Донецької області призвів до того, що шахта залишилася без світла.

Під землею застрягли 35 гірників, їх намагалися вивести на поверхню.