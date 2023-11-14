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У Донецькій області сталася пожежа на шахті: під землею перебували 45 людей

Донецька область, Вівторок 14 листопада 2023 14:49
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У Донецькій області сталася пожежа на шахті: під землею перебували 45 людей Фото: у Донецькій області сталася пожежа на шахті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада сталася пожежа через перепад напруги після ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів.

Що передувало

Вчора, 13 листопада, російські терористи атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Внаслідок чого одна з шахт залишилася без світла.

На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх було виведено на поверхню.

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Донецька область Пожежа Війна Росії проти України
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