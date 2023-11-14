У Донецькій області сталася пожежа на шахті: під землею перебували 45 людей
На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада сталася пожежа через перепад напруги після ворожого обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.
"Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів.
Що передувало
Вчора, 13 листопада, російські терористи атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Внаслідок чого одна з шахт залишилася без світла.
На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх було виведено на поверхню.
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