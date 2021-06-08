Оккупанты в Крыму откроют военный центр для детей
Оккупационные власти в Крыму под городом Саки намерены создать "военно-патриотический центр "Авангард". Орган оккупационной администрации "Совет министров" выделил землю под проект.
Об этом сообщает российское издание "КрымИнформ".
"Предлагается осуществить принятие из муниципальной собственности муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым в государственную собственность Республики Крым земельных участков с целью создания регионального круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард", - заявили оккупанты.
Под создание центра хотят выделать два соседствующих земельных участка. Один площадью 6,2 гектара с видом разрешенного использования для "строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных заведений". Второй - площадью 3,9 гектара с видом разрешенного использования "спорт".
Напомним, с 7 до 21 июня прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.
При этом другие два КПВВ - "Чонгар" и "Каланчак" - продолжат работать в штатном режиме.