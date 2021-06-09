Донецькі бойовики обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну

Окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на контрольовану Україною територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонні паспорти цих країн.

За її словами, бойовики прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, або закордонних паспортів цих країн або "паспортів ДНР".

"Дітей цього віку на блок-пості "Оленівка" висаджують з батьками з автобусів і не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області", - написала омбудсмен.

Денісова зазначила, що через ці дії бойовиків діти не зможуть своєчасно подавати документи для вступу до навчальних закладів. Вона нагадала, що раніше окупанти дозволяли дітям 14-16 років виїжджати в Україну з одним з батьків при наявності свідоцтва про народження.

Омбудсмен звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їх права на освіту і свободу пересування.