Донецька область відпрацювала дії на випадок ядерного удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію .

Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів.

"Усі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики повинні чітко знати, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди. Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбожевільніший наказ. У такому разі реагувати потрібно буде швидко та злагоджено", - зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.