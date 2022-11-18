Донецька область відпрацювала дії на випадок ядерного удару
Влада Донецької області відпрацювала алгоритм дій на випадок можливого ядерного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію.
Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів.
"Усі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики повинні чітко знати, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди. Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбожевільніший наказ. У такому разі реагувати потрібно буде швидко та злагоджено", - зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія припинить існування, якщо застосує ядерну зброю в Україні.
А німецький канцлер Олаф Шольц назвав такий сценарій переходом "червоних ліній".
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