Донецкая область отработала действия на случай ядерного удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную военную администрацию .

Сообщается, что алгоритм отработали в онлайн-режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов.

"Все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики должны четко знать, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды. Должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ. В таком случае реагировать нужно будет быстро и слаженно", - отметил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.