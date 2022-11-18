Донецкая область отработала действия на случай ядерного удара
Власти Донецкой области отработали алгоритм действий на случай возможного ядерного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную военную администрацию.
Сообщается, что алгоритм отработали в онлайн-режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов.
"Все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики должны четко знать, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды. Должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ. В таком случае реагировать нужно будет быстро и слаженно", - отметил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие в Украине.
А немецкий канцлер Олаф Шольц назвал такой сценарий переходом "красных линий".
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