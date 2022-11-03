Росія припинить існування, якщо застосує ядерну зброю, - Зеленський
Росії більше не існуватиме у випадку, якщо вона застосує свою ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з грецькою колегою Катериною Сакелларопулою.
За його словами, якщо Росія застосує ядерну зброю, то більше не "буде того світу, в якому ми живемо" і розпочнеться Третя світова війна.
"Буде інший світ, у якому точно не існуватиме держави, яка застосувала ядерну зброю. І тут питання не в тому, що хтось відповідатиме на ядерні удари, а питання в самій цій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні свої політичні позиції всередині держави. Я думаю, що вони будуть розбиратися в революційних процесах усередині своєї держави. Тому я не дивлюся на це (можливість ядерного удару - ред.) серйозно. Хоча, дивлячись на кроки, які Росія зробила на нашій землі, ці кроки адекватними назвати не можна", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу РФ, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може застосувати ядерну зброю.
Пізніше у Білому домі зазначили, що не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.
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