Донецк может взлететь на воздух из-за аварии химикатов на казенном заводе, - эксперт ЦОС

Донецкий казенный завод с начала войны на Донбассе подвергался артиллерийским обстрелам, что вызвало детонацию взрывчатых материалов на его складах. В случае аварии на этом объекте Донецк может взлететь на воздух.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина заведующий отделом факторов производственной и окружающей среды Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук, говорится в материале "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине" .

По его словам, в резервуарах завода много химикатов разного типа.

"В случае аварии тех химикатов будет достаточно, чтобы город Донецк взлетел на воздух", - заявил Оперчук.

Есть еще один опасный объект на Донбассе - горловский "Стирол". Когда начались боевые действия на востоке Украины, то завод прекратил работу и заявил об очистке цехов от аммиака.

Однако, если на заводе продолжают хранить это вещество, во время обстрелов могут возникнуть тяжелые экологические последствия. От "Стирола" к ближайшему жилому дому буквально 500 метров.

"Если произойдет авария и выброс аммиака, то будут большие проблемы. Смертность может достигать 50-60%. Это непосредственно в месте аварии", - сообщил эксперт ЦОС.