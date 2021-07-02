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Донецьк може злетіти у повітря через аварію хімікатів на казенному заводі, - експерт ЦГЗ

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Донецьк, П'ятниця 02 липня 2021 11:20
Донецьк може злетіти у повітря через аварію хімікатів на казенному заводі, - експерт ЦГЗ Фото: експерт розповів про наслідки екологічної катастрофи на Донбасі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Донецький казенний завод від початку війни на Донбасі зазнавав артилерійських обстрілів, що викликало детонацію вибухових матеріалів на його складах. У разі аварії на цьому об'єкті Донецьк може злетіти у повітря.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна завідувач відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров’я МОЗ Анатолій Оперчук, йдеться у матеріалі "На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні".

За його словами, у резервуарах заводу багато хімікатів різного типу.

"У разі аварії тих хімікатів буде достатньо, щоб місто Донецьк злетіло у повітря", - заявив Оперчук.

Є ще один небезпечний об'єкт на Донбасі - горлівський "Стирол". Коли почались бойові дії на сході України, то завод припинив роботу та заявив про очистку цехів від аміаку.

Втім, якщо на заводі продовжують зберігати цю речовину, під час обстрілів можуть виникнути важкі екологічні наслідки. Від "Стиролу" до найближчого житлового будинку буквально 500 метрів.

"Якщо станеться аварія та викид аміаку, то будуть великі проблеми. Смертність може досягати 50-60%. Це безпосередньо у місці аварії", - повідомив експерт ЦГЗ.

Нагадаємо, через екокатастрофу на Донбасі є загроза забруднення Азовського моря.

Зазначимо, у Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі, а також назвали терміни.

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Донецьк экологическая катастрофа
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На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні