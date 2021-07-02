На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине

Донбасс – регион крупных заводов и шахт. Из-за боевых действий часть из них прекратила работу. Оккупанты потеряли контроль над объектами, которые теперь представляют опасность уже для всего региона. Что это за объекты и угрожает ли Донбассу и всей Украине экологическая катастрофа – подробнее ниже в материале РБК-Украина.

Человечество уже неоднократно ощущало на себе последствия техногенных катастроф. Крупнейшая из них произошла в 1984 году из-за аварии на химическом заводе в индийском Бхопале. Ядовитый газ, который был тяжелее воздуха, завис белым облаком над жителями города. Последствия были трагическими – катастрофа унесла жизни около 18 тысяч человек.

Уже через два года бедствие пришло и в Европу. В результате сильного пожара на химическом предприятии Sandoz (Швейцария) в реку Рейн попали около 30 тонн пестицидов и соединений ртути. Вода в водоеме стала красной. Людям в районе катастрофы было запрещено выходить из домов. Тогда погибли сотни тысяч рыб, некоторые популяции исчезли вообще.

В том же году мир содрогнулся от одной из крупнейших техногенных катастроф в истории – аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия взрыва четвертого реактора ощутили далеко за пределами Украины. По данным ВОЗ, жертвами радиации стали около 4 тысяч человек, а облучение получили миллионы.

Еще одна масштабная катастрофа может снова случиться в Украине. Ситуация с заброшенными заводами и шахтами на временно оккупированных территориях – крайне угрожающая. Оценить их состояние и предупредить бедствие почти невозможно, ведь боевики не допускают к этим предприятиям даже международных наблюдателей. Несмотря на то, что среди них есть не только опасные химические объекты, но и радиационные.

"Мины" замедленного действия

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находится около 5 тысяч предприятий, которые в случае повреждения могут принести значительный вред природе и местным жителям, рассказал РБК-Украина министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский. Некоторые объекты уже несут угрозу не только для оккупированного Донбасса, но и для всей Украины. Например, шахта "Юный коммунар".

Еще в 1979 году в ней провели контролируемый ядерный взрыв. По официальным сообщениям советских властей якобы для того, чтобы уменьшить вероятность внезапных выбросов метана. Однако существует версия, что на самом деле таким образом испытывали ядерное оружие. Документы по этому взрыву до сих пор засекречены.

До войны с Россией из шахты постоянно откачивали грунтовые воды, чтобы радиация не попала в водоносные горизонты. Однако через несколько лет после начала оккупации боевики перестали это делать, якобы из-за нехватки средств. Сейчас опасные вещества уже поступают в горизонты питьевой воды, сказал РБК-Украина вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников считает, что катастрофа на Донбассе уже совсем близко (фото: t.me/OP_UA)

Еще один опасный объект – горловский "Стирол". До войны предприятие специализировалось на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол. В 2013 году на заводе произошла серьезная авария, в результате которой погибли шесть человек. Через год после этого, когда начались боевые действия на Донбассе, завод официально прекратил работу и заявил об очистке цехов от аммиака.

Если же на заводе продолжают хранить это вещество, во время обстрелов могут возникнуть тяжелые экологические последствия, не говоря уже о прямых жертвах сразу после потенциальной катастрофы. От "Стирола" до ближайшего жилого дома буквально 500 метров.

"Если произойдет авария и выброс аммиака, то будут большие проблемы. Смертность может достигать 50-60%. Это непосредственно в месте аварии. В зависимости от направления воздуха уже пострадают другие территории", – рассказал изданию заведующий отделом факторов производственной и окружающей среды Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук.

Украинских и международных экспертов туда не подпускают, поэтому информации о сегодняшней ситуации на "Стироле" нет. Так же как и новых данных о Донецком казенном заводе, который специализируется на изготовлении боеприпасов и взрывчатки. С начала боевых действий этот завод неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам, что вызвало детонацию взрывчатых материалов на его складах.



По словам эксперта ЦОЗ, в резервуарах завода много химикатов разного типа. "В случае аварии тех химикатов будет достаточно, чтобы город Донецк взлетел в воздух", – заявил Оперчук.

К объектам, которые несут угрозу экологии, относятся и шахты в состоянии ликвидации. Это, в частности, шахта "Южная", которая находится возле линии разграничения.

"Опасные вещества из шахт, которые не были выведены из эксплуатации должным образом, могут попадать в водоносные горизонты и источники питьевой воды. А это, в свою очередь, грозит экологической катастрофой для жителей не только Донецкой области, а и всей территории Украины", – пояснил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Карта наиболее опасных объектов на оккупированных территориях (инфографика: Андрей Цабанов / РБК Украина)

Существует еще одна проблема – снижение уровня воды в водоемах. Например, река Белая и Исаковское водохранилище в Луганской области стремительно мелеют. В частности, из-за деятельности Алчевского металлургического комбината, который использовал для своих нужд больше воды, чем давали природные водотоки.

С другой стороны – оккупационная администрация прекратила откачивать воду из шахты "Романовская". Раньше воду из нее направляли в местное водохранилище, сейчас же она идет прямо в шахтные выработки.

Закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек. По информации ЦОЗ, на Донбассе около 40-60 шахт уже затоплены, вода из них может попасть в колодцы обычных людей.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", – заявил Резников.

Объекты повышенной опасности также находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

Как долго ситуация будет оставаться стабильной – неизвестно. В отличие от подконтрольной части Донбасса, оценить экологическую ситуацию в ОРДЛО невозможно. Уже семь лет туда не могут попасть ни официальные представители Украины, ни международные эксперты.

"Достучаться" до оккупантов

Почти нет сомнений, что Донбасс ждет экологическая катастрофа. И она затронет не только временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Уже упомянутое загрязнение источников питьевой воды на самом деле угрожает не только местным жителям. Последствия сможет ощутить на себе и другая территория Украины.

"Опасные отходы из шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море. Это наиболее серьезная экологическая опасность", – отметил в комментарии РБК-Украина консультант украинской делегации в ТКГ по экологическим вопросам Егор Фирсов.

Об опасности загрязнения Азовского моря говорит и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря. И здесь последствия экологической катастрофы на севере Крыма коснутся не только Украины, но и всего Черноморского региона – Румынии, Болгарии, Грузии и Турции", – отметил он.

Радиационная вода из Донбасса может добраться до моря (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

Экологическая ситуация на Донбассе является постоянным вопросом заседаний Трехсторонней контактной группы. Кроме того, эту тему поднимают на международной арене. Озвучивали ее и на брифинге государств-членов ООН. Главное требование Украины – допустить к опасным объектам экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Впрочем, оккупанты против.

"Следовательно, мы планируем ввести механизм мониторинга экологической ситуации на ВОТ с помощью спутников. В марте была проведена учредительная встреча с представителями AgroResursSystems и ULRMC", – рассказал Алексей Резников.

Речь идет о создании Системы дистанционного мониторинга и управления временно оккупированными территориями. Спутниковые съемки планируют использовать для решения экологических задач, мониторинга изменений и оценки убытков.

Однако если мирный процесс может длиться годами, то экологические проблемы не оставляют большого пространства и времени для маневров. Если в ближайшие месяцы не удастся взять под контроль опасные объекты – последствия могут быть катастрофическими.