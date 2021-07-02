ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Донбасс на грани экологической катастрофы. Резников назвал сроки

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июля 2021 09:03
Донбасс на грани экологической катастрофы. Резников назвал сроки Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, говорится в материале "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".

Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Напомним, Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Еще в феврале Резников предупреждал, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс экологическая катастрофа
NEWS
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине