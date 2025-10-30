ua en ru
На Донеччині викрили осередок "Юнармії": росіяни готували солдатів із українських дітей

Донецька область, Четвер 30 жовтня 2025 14:21
UA EN RU
На Донеччині викрили осередок "Юнармії": росіяни готували солдатів із українських дітей Фото: росіяни вчили дітей воювати проти України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області викрито керівників осередку "Юнармії", де росіяни під виглядом "патріотичного виховання" навчали українських дітей військовій справі та нав’язували ворожу ідеологію.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву поліції в Київській області.

Під виглядом "військово-патріотичного" виховання на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки:

  • стройова підготовка,
  • робота зі зброєю,
  • навчання тактики бою,
  • ідеологічна обробка з метою виховання ворожого ставлення до України.

До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом - і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

У матеріалах кримінального провадження, зокрема, наведено приклад 18-річного мешканця Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи, а у 2023 році за згодою матері вступив до руху та надалі - до лав збройних формувань РФ.

Наразі відомо, що хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.

Нагадуємо, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей рівень безробіття сягнув рекордних показників, утричі перевищив дані 1992 року, і більшість жителів змушені працювати не за гроші, а за продуктові набори; наразі працевлаштовано лише близько 30% населення.

Тим часом ворожі окупанти намагаються поширювати свою ідеологію. Так, зокрема на окупованих територіях Запоріжжя школярів лякають міфами про українські виші, просуваючи абсурдну пропаганду.

А от у російських школах навіть готуються "уроки минулого", де дітей навчатимуть за стандартами воєнних років. За зовнішнім патріотизмом ховається спроба впровадити ідеологію війни в систему освіти.

