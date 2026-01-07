Під Покровськом знищили опорний пункт армії РФ (відео)

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку російські підрозділи намагаються обійти оборонні позиції ЗСУ та прорватися безпосередньо до міста. Нині обстановку там ускладнює наявність значних ділянок бойової невизначеності, а також інтенсивне використання безпілотних літальних апаратів.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.

Водночас українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.