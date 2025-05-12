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На Донеччині РФ атакувала залізницю: поранено машиніста поїзда

Ілюстративне фото: на Донеччині РФ атакувала залізницю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала дронового удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області. Було поранено машиніста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині", - повідомили в "Укрзалізниці",

За попередніми даними, внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує, залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

У компанії зауважили, що попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту машиністи "Укрзалізниці" продовжують працювати. Однак заходи безпеки підвищено, працівники УЗ працюють у бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги.

Обстріли залізничної інфраструктури

Нагадаємо, під час масованої атаки  24 квітня по Україні були поранені працівники "Укрзалізниці". Було поранено двох залізничників - провідника у Житомирі та машиніста в Києві.

А на початку січня уламками дрона була пошкоджена лінія контактної мережі "Укрзалізниці".

Раніше ми писали про те, що російська армія в ніч на 4 травня масовано вдарила дронами по Слов'янську Донецької області. Влучання були на територію будівельної бази.

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