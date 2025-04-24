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Атака по Україні зачепила "Укрзалізницю": поранені працівники, що з рухом поїздів

Україна, Четвер 24 квітня 2025 08:25
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Атака по Україні зачепила "Укрзалізницю": поранені працівники, що з рухом поїздів Фото: через атаку РФ по Україні поранені працівники "Укрзалізниці" 24 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні були поранені працівники "Укрзалізниці". В компанії розповіли, чи вплинув обстріл на рух поїздів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Через обстріл поранені залізничники у двох містах

Зокрема, в результаті комбінованої атаки по Україні було поранено двох залізничників - провідника у Житомирі та машиніста в Києві.

"Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі", - додали УЗ.

Наслідки атаки РФ на залізничну інфраструктуру: що з рухом поїздів

В Києві та у Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.
Атака по Україні зачепила &quot;Укрзалізницю&quot;: поранені працівники, що з рухом поїздівНаслідки атаки РФ по "Укрзалізниці" (t.me/UkrzalInfo)

Водночас поїзди продовжують рухатись за графіком.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами, ракетами, зокрема балістикою в ніч на 24 квітня.

Під ударом був Київ та інші міста України. У Києві наразі відомо про 9 загиблих і 70 поранених. Через атаку в столиці сталися 10 пожеж.

Крім того, по Харкову окупанти вдарили ракетами сім разів. Уже в середині ночі Харків був атакований ще й дронами. У Харкові постраждали двоє людей.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. Детальніше про атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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