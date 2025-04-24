Атака по Україні зачепила "Укрзалізницю": поранені працівники, що з рухом поїздів

Під час масованої атаки по Україні були поранені працівники "Укрзалізниці". В компанії розповіли, чи вплинув обстріл на рух поїздів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УЗ .

В Києві та у Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці. Наслідки атаки РФ по "Укрзалізниці" (t.me/UkrzalInfo)

Зокрема, в результаті комбінованої атаки по Україні було поранено двох залізничників - провідника у Житомирі та машиніста в Києві.

"Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська атакували Україну дронами, ракетами, зокрема балістикою в ніч на 24 квітня.

Під ударом був Київ та інші міста України. У Києві наразі відомо про 9 загиблих і 70 поранених. Через атаку в столиці сталися 10 пожеж.

Крім того, по Харкову окупанти вдарили ракетами сім разів. Уже в середині ночі Харків був атакований ще й дронами. У Харкові постраждали двоє людей.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. Детальніше про атаку РФ на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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