В Донецкой области РФ атаковала железную дорогу: ранен машинист поезда

"Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области", - сообщили в "Укрзализныце",

По предварительным данным, в результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает, железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

В компании отметили, что несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта машинисты "Укрзализныци" продолжают работать. Однако меры безопасности повышены, работники УЗ работают в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, во время массированной атаки 24 апреля по Украине были ранены работники "Укрзализныци". Были ранены два железнодорожника - проводник в Житомире и машинист в Киеве.

А в начале января обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".