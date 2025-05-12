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В Донецкой области РФ атаковала железную дорогу: ранен машинист поезда

Иллюстративное фото: на Донетчине РФ атаковала железную дорогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла дроновой удар по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области. Был ранен машинист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области", - сообщили в "Укрзализныце",

По предварительным данным, в результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает, железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

В компании отметили, что несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта машинисты "Укрзализныци" продолжают работать. Однако меры безопасности повышены, работники УЗ работают в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, во время массированной атаки 24 апреля по Украине были ранены работники "Укрзализныци". Были ранены два железнодорожника - проводник в Житомире и машинист в Киеве.

А в начале января обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".

Ранее мы писали о том, что российская армия в ночь на 4 мая массированно ударила дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы.

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